Coup d’envoi des Alliances industrielles européennes dans les puces et le cloud

© Vie Publique L'Union européenne veut prendre son destin en mains dans les puces électroniques et le cloud.

La Commission européenne annonce le 19 juillet 2021 le lancement de deux nouvelles Alliances industrielles, l’une sur les technologies de microprocesseurs et de puces, l’autre sur les technologies des données, d’edge computing et du cloud. Cette initiative visent à faire progresser la prochaine génération de puces électroniques et de technologies industrielles de cloud et edge computing, et à fournir à l'Union européenne les capacités nécessaires au renforcement de ses infrastructures, produits et services numériques critiques.

"Les technologies cloud et de pointe présentent un énorme potentiel économique pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques, par exemple en termes de compétitivité accrue et de réponse aux besoins spécifiques de l'industrie, déclare dans le communiqué Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique. Les puces électroniques sont au cœur de chaque appareil que nous utilisons de nos jours. De nos téléphones portables à nos passeports, ces petits composants offrent une multitude de possibilités d'avancées technologiques. Soutenir l'innovation dans ces secteurs critiques est donc crucial et peut aider l'Europe à aller de l'avant avec des partenaires partageant les mêmes idées."

Aiguillon de la politique industrielle [...]