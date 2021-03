Coup d'envoi d'un projet mutualisé pour une nouvelle usine d'eau potable à Carbonne en Occitanie

Les deux syndicats mixtes départementaux de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA 09) et de la Haute-Garonne (Reseau 31) se sont rapprochés pour mutualiser leurs projets respectifs de production et de transport d’eau potable. A la clef, un investissement de 22,63 millions d'euros et la construction d'une nouvelle usine d'eau potable à Carbonne (Haute-Garonne).