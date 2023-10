Country Garden pourrait ne pas honorer toutes ses dettes

"Un tel défaut de paiement peut conduire les créanciers concernés du groupe à exiger l'accélération du paiement de la dette qui leur est due ou à prendre des mesures de liquidation", a déclaré la société dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong mardi.

Le groupe est actuellement confronté à une incertitude "significative" concernant la cession de ses actifs et sa position de trésorerie reste sous pression, a ajouté le promoteur, qui a 10,96 milliards de dollars d'obligations offshore et 42,4 milliards de yuans (5,54 milliards d'euros) de prêts non libellés en yuans.

Country Garden a déclaré avoir nommé Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (CICC) et le cabinet d'avocats Sidley Austin comme conseillers pour examiner la structure de son capital et sa position de liquidité.

La société devait payer lundi 66,8 millions de dollars de coupons sur des obligations en dollars à maturité 2024 et 2026, bien que les paiements bénéficient d'un délai de grâce de 30 jours.

Country Garden n'a pas indiqué si le paiement des coupons avait été effectué. Le groupe n'a pas effectué un remboursement de principal de 470 millions de dollars hongkongais (56,90 millions d'euros) sur certaines dettes, a indiqué la société dans son rapport, sans fournir d'autres détails.

Country Garden a également déclaré mardi avoir obtenu l'approbation des détenteurs d'obligations onshore pour l'extension de neuf séries d'obligations totalisant 14,7 milliards de yuans de principal, ce qui lui donne "le temps et l'espace nécessaires pour se concentrer sur le redressement de l'entreprise", selon le groupe.

