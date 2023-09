Coty dépose une demande de cotation à la Bourse de Paris

Le groupe américain de cosmétiques, déjà coté à New York, prévoit d'utiliser le produit de son offre d'émission pour réduire sa dette et pour investir dans ses activités.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup et Santander sont les co-chefs de file pour l'offre d'émissions et les agents de cotation pour l'inscription à Paris.

Créé à Paris en 1904, Coty avait déclaré en mai étudier la possibilité d'une double cotation dans la capitale française afin de capitaliser sur l'intérêt des investisseurs européens pour une région qui abrite de nombreuses sociétés de luxe, dont LVMH et L'Oréal.

Coty réalise environ 45% de son chiffre d'affaires annuel net dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

A Wall Street, l'action Coty reculait de plus de 4% dans les transactions hors séance.

(Reportage Deborah Sophia et Ananya Mariam Rajesh à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)