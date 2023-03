COTRAL LAB : 3D et digitalisation : les protections auditives aussi évoluent à l’ère de l’Industrie 4.0

N° 1 du marché des protections auditives sur mesure, Cotral Lab est aussi le seul au monde à les fabriquer 100 % en 3D depuis plus de 10 ans. « De nombreuses étapes de production telles que le modelage des empreintes, fraisage et moules étaient réalisées manuellement. Aujourd’hui 100 % de notre process d’industrialisation est digitalisé. », explique Gwenolé Nexer, Directeur de la Performance & Transformation Technique de l’entreprise.

Outre la prise d’empreinte auriculaire des salariés qui reste faite manuellement, toutes les étapes qui suivent reposent sur des technologies de pointe. Une fois réceptionnées sur le site normand de Cotral Lab, les empreintes sont digitalisées puis modelées. Ensuite, à partir de résines bio-compatibles ultrarésistantes, les machines de fabrication 3D impriment les protections sur mesure avec un niveau de précision extrême. Lors de la dernière étape, les protections sont nettoyées, polymérisées puis polies, pour garantir un confort optimal à l’utilisateur.

Sécurité, fiabilité, répétabilité

Les bénéfices de la numérisation sont multiples. L’impression 3D permet d’abord plus de précision pour garantir une étanchéité parfaite des protections auditives. La sensibilisation est clé dans notre accompagnement clients et on rappelle toujours qu’en cas de fuite acoustique, les personnels qui sont exposés à des bruits nocifs risquent la surdité. « Le stockage des empreintes étant désormais numérique et non plus physique, nos délais de fabrication ont été divisés par 2, et la reproduction d’une protection en cas perte ou de détérioration s’avère bien plus aisée et rapide, souligne Gwenolé Nexer. Sécurité, fiabilité et répétabilité, voilà ce que nous apporte la fabrication additive. Pour nos clients c’est une garantie de plus pour assurer la santé auditive des salariés ».

Les équipes de Cotral Lab continuent d’innover au profit des Industries et de leurs collaborateurs. Fin 2023, elle commercialisera la protection auditive Bionear développée en collaboration avec l’Armée française : Une solution intelligente qui s’adapte à l’environnement et atténue les sons de manière autonome et instantanée.

www.cotral.com

www.linkedin.com/company/laboratoire-cotral

Contenu proposé par Cotral Lab