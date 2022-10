[Communiqué] Côte-d’Or : Tech Lab, le nouveau laboratoire de l’entreprise De Dietrich Process Systems à Semur-en-Auxois.

L’entreprise De Dietrich Process Systems, implantée à Strasbourg (Bas-Rhin), est un fournisseur d’équipements de filtration, de séchage et de gestion des poudres pour les industriels de la chimie, de l’agroalimentaire et de la pharmacie. En 2020, elle a lancé son projet de création du Tech Lab, un nouveau centre de recherche et développement (R&D) dans la filière du médicament à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or). Le site a été créé et la cérémonie d’inauguration a eu lieu le 6 octobre 2022 en présence de Jacques Moulin, le président de De Dietrich, et de Catherine Sadon, le maire de Semur-en-Auxois.

L’aménagement du Tech Lab a nécessité un investissement de 2 millions d’euros. L’entreprise, lauréate France Relance, a bénéficié d’une aide de 800 000 euros de la part de l’État pour subventionner son projet.