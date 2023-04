Coste & Fils investit dans une AccurioLabel 400 de Konica Minolta

Coste & Fils, imprimeur d’étiquettes à Aubenas (Ardèche) est ce que l’on appelle un client fidèle. Après avoir investi, en 2019, dans une AccurioLabel 230 de Konica Minolta et un système de finition GM DC330Mini, l’entreprise familiale renouvelle sa confiance au constructeur japonais et lui achète sa dernière presse, l’AccurioLabel 400. Lancée sur le marché l’année dernière, cette machine utilise toujours un procédé d’impression toner - qui constitue l’une des caractéristiques du matériel de Konica Minolta - mais affiche des cadences plus élevées par rapport à la 230, de l’ordre de 40 m/minute.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]