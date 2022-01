COST HOUSE : « design to cost », mobiliser l’ensemble de la ligne managériale

Olivier Brongniart, président et co-fondateur du groupe

Après une année et demie de crise sanitaire qui a bouleversé les modes de travail, quels sont les points marquants que vous retenez concernant la pratique du « design to cost » en entreprise ?

Olivier Brongniart : Le premier point concerne la gestion des compétences. Avec l’augmentation du turn-over, la formation et l’accompagnement des équipes sont essentiels car le « design to cost » n’est pas une méthodologie « sur étagère ». Son application nécessite une expérience solide notamment pour maîtriser les aspects avancés de cette approche. Le deuxième point met en exergue un cloisonnement toujours très important dans l’organisation des entreprises industrielles.

Quand on pense au « design to cost », on pense « équipes techniques », voulez-vous dire que cette vision est tronquée ?

Olivier Brongniart : Très largement ! Au-delà du nécessaire mode collaboratif que j’évoquais, je suis très surpris sur le terrain de la faible mobilisation du management sur ces sujets. Un projet de « design to cost » nécessite un engagement plein et entier de l’ensemble de la ligne managériale, jusqu’à son plus haut niveau. C’est ce qui permet de légitimer l’objectif technico-économique du projet (coût/valeur), mais aussi de libérer l’équipe pour aller chercher les pistes de ruptures qui permettront d’atteindre des gains significatifs, jusqu’à 25 %.

Nous vivons dans un monde « digital », quels impacts sur la mise en œuvre du « design to cost » ?

Olivier Brongniart : Cela passe bien sûr par l’utilisation des outils logiciels, comme TechniQuote pour le costing analytique ou Valoptia.CER pour le costing paramétrique. Mais l’enjeu-clé réside aussi dans la donnée. Elle est largement disponible dans les entreprises, mais souvent peu accessible, non partagée et pas suffisamment analysée. Je conclurai ainsi : ouvrez vos tiroirs, ouvrez vos répertoires informatiques, la donnée est à portée de main !

COST HOUSE

www.cost-house.com

VALOPTIA

www.valoptia.com

Contenu proposé par COST HOUSE