Parabènes, silicones, filtres UV... De plus en plus de familles de molécules, même biosourcées, sont boudées par les consommateurs car elles sont suspectées d’avoir un effet néfaste sur l’environnement ou sur la santé humaine. Et par ce biais, elles entrent parfois dans le collimateur des autorités nationales voire européennes. Les scientifiques et les industriels appellent à examiner ces produits au cas par cas.