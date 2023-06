CorWave lève 61 millions d'euros pour industrialiser la fabrication de ses pompes cardiaques innovantes à Clichy

CorWave passe à la vitesse supérieure. En pleine phase d’industrialisation de ses pompes cardiaques de nouvelle génération, l’entreprise francilienne de medtech annonce mardi 20 juin la finalisation d’un tour de table de série C, d’une valeur totale de 61 millions d’euros. Entamée en 2021, la levée de fonds est complétée par un nouvel apport de 26 millions issu du fonds industriel SPI de Bpifrance, à hauteur de 15 millions, et d’une enveloppe de 11 millions provenant en grande partie de deux industriels : Exor Ventures, contrôlé par la famille Agnelli, actionnaire phare de Stellantis notamment, et le belge Vlerick Group, impliqué par exemple dans les textiles et la métallurgie. De quoi ravir Louis de Lillers, directeur général de CorWave, qui souhaitait « absolument embarquer » dans l’aventure « des investisseurs ayant une compréhension très fine de l’industrie ».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]