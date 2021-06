Coronavirus: UE et USA réclameront une étude "transparente" sur la source de l'épidémie, selon un projet de déclaration

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne (UE) et des Etats-Unis vont appeler à une étude "transparente et étayée" et "sans interférences" sur les origines de la pandémie de COVID-19, selon un projet de communiqué final en vue du sommet du 15 juin à Bruxelles dont Reuters a pu consulter une copie.

"Nous réclamons des progrès pour une étude transparente, fondée sur les preuves (...) et libre de toute interférence sur les origines du COVID-19", peut-on lire dans ce texte, qui doit être discuté mercredi par les ambassadeurs auprès de l'UE. (Robin Emmott, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)