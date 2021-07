Coronavirus: Regain de cas en Grande-Bretagne, sans précédent depuis le 29 janvier

LONDRES (Reuters) - Le Royaume-Uni a fait état mardi du plus grand nombre d'infections quotidiennes au COVID-19 depuis le 29 janvier, et du plus grand nombre de décès dans les 28 jours suivant un dépistage positif depuis le 23 avril.

Le Royaume-Uni a fait état mardi du plus grand nombre d'infections quotidiennes au COVID-19 depuis le 29 janvier, et du plus grand nombre de décès dans les 28 jours suivant un dépistage positif depuis le 23 avril. /Photo d'archives/REUTERS/Phil Noble Le bilan s'établit mardi à 28.773 nouveaux cas, contre 27.334 lundi, et à 37 décès supplémentaires. Selon les données disponibles lundi, 86,2% des adultes au Royaume-Uni ont reçu une dose de vaccin contre le coronavirus et 64,3% ont reçu deux doses. (David Milliken, version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)