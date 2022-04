Coronavirus: Possible retards de livraisons pour Apple, Lenovo, Dell en Chine, selon des analystes

SHANGHAI / TAIPEI (Reuters) - Certains produits Apple, ainsi que des ordinateurs portables Dell et Lenovo, risquent des retards de livraisons si les mesures de confinement du COVID-19 en Chine persistent, ont déclaré des analystes.

Les restrictions de la Chine pour stopper la propagation du COVID-19 obligent les assembleurs à fermer leurs usines et les dispositifs en circuit fermé deviennent difficiles à maintenir.

Ces mesures se traduisent par le blocage des autoroutes, des ports et la limitation des déplacements des salariés. Elles laissent également d'innombrables usines dans l'attente d'un hypothétique feu vert du gouvernement pour rouvrir, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le fournisseur Apple Inc, Pegatron Corp, a annoncé cette semaine qu'il suspendrait ses usines de Shanghai et de Kunshan, où, selon des experts de la chaîne d'approvisionnement, il produit l'iPhone 13, la série d'iPhone SE et d'autres anciens modèles.

Quanta Computer Inc, qui produit environ les trois quarts des Macbooks d'Apple dans le monde, a également fermé ses portes, ce qui pourrait avoir un impact plus sévère sur les livraisons, ont déclaré les analystes.

"Apple pourrait envisager de transférer les commandes de Pegatron à Foxconn, mais nous pensons que le volume pourrait être limité en raison du problème de logistique et de la difficulté d'ajustement des équipements", a déclaré Eddie Han, analyste principal chez Isaiah Research, basé à Taipei.

Selon Eddie Han, dans le pire des cas, la production par Pegatron de 6 à 10 millions d'unités iPhone pourrait prendre du retard si les blocages durent deux mois et qu'Apple ne peut pas transférer les commandes.

Apple n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Certains fournisseurs pourrait transférer leur production ailleurs. Unimicron Technology Corp, fabricant des cartes de circuits imprimés pour des entreprises telles qu'Apple, a ainsi déclaré à Reuters pouvoir compter sur d'autres usines de la province du Hubei et de Taïwan.

Mais les perturbations sur la logistique et le transport restent un problème majeur.

Les fabricants d'ordinateurs portables Compal Electronics Inc., qui fabrique des PC pour Dell Technologies Inc., et Lenovo Group Ltd pourraient en souffrir avec des usines basées, respectivement, à Taïwan et Kunshan.

Dell et Lenovo n'ont pas répondu non plus à une demande de commentaire.

(Reportage Josh Horwitz à Shanghai et Sarah Wu à TaipeiVersion française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)