Coronavirus: Plus de la moitié de la population australienne confinée

© SANDRA SANDERS Près de 13 millions d'Australiens, soit plus de la moitié de la population totale du pays, étaient de nouveau confinés mardi après qu'un troisième Etat, l'Australie méridionale, a rétabli des restrictions de déplacements afin de tenter de ralentir la propagation du variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, particulièrement contagieux. /Photo prise le 16 juillet 2021/REUTERS/Sandra Sanders

SYDNEY (Reuters) - Près de 13 millions d'Australiens, soit plus de la moitié de la population totale du pays, étaient de nouveau confinés mardi après qu'un troisième Etat, l'Australie méridionale, a rétabli des restrictions de déplacements afin de tenter de ralentir la propagation du variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, particulièrement contagieux.

Cet Etat qui compte 1,8 million d'habitants, principalement concentrés dans la capitale régionale Adelaïde, a instauré mardi un confinement d'une semaine après la détection de cinq cas de contaminations liés à un voyageur de retour.

Dans l'Etat voisin de Victoria - dont la capitale régionale est Melbourne - le confinement instauré pour cinq jours, qui devait être levé mardi soir, a été prolongé d'une semaine jusqu'au 27 juillet, faute d'avoir permis de contenir la progression des nouvelles infections.

Cette nouvelle flambée épidémique liée au variant Delta (initialement découvert en Inde et bien plus contagieux que les autres variants en circulation, déjà plus transmissibles que la souche initiale) est apparue à Sydney il y a quelques semaines avant de s'étendre à d'autres zones.

La plus grande ville du pays, capitale régionale de la Nouvelle-Galles du Sud, se trouve dans la quatrième semaine d'un confinement prévu pour durer cinq semaines.

Le bilan de l'épidémie de COVID-19 en Australie s'avère bien inférieur à celui observé dans d'autres pays riches, mais la stratégie sanitaire du gouvernement conservateur de coalition de Canberra, reposant principalement sur le recours aux confinements, ainsi que la campagne de vaccination poussive, affecte sa cote de popularité, à un plus bas d'un an.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), après de 32.000 cas de contaminations par le coronavirus ont été recensés depuis le début de l'épidémie en Australie, où 914 décès imputés au COVID-19 ont été recensés. A l'heure actuelle, seuls 14% des adultes sont vaccinés avec un parcours vaccinal complet.

(Reportage Renju Jose, Jonathan Barrett et Byron Kaye ; version française Myriam Rivet, édité par Sophie Louet)