Coronavirus: Pfizer va accélérer la livraison de 10 millions de doses de vaccin à l'UE

L'ajout de ces doses, prélevées sur les 100 millions de doses en option prévues aux troisième et quatrième trimestres dans le cadre du deuxième contrat conclu entre l'UE et Pfizer-BioNTech, devrait permettre aux Etats européens de se faire livrer au total plus de 200 millions de doses de ce vaccin au deuxième trimestre, a précisé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, cité dans le communiqué.