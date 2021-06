Coronavirus: Nouvelles mesures de restriction à Lisbonne

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PEDRO NUNES Le gouvernement portugais a annoncé jeudi de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 dans la région de Lisbonne, où le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus est en forte augmentation. /Photo prise le 24 juin 2021/REUTERS/Pedro Nunes

Les personnes arrivant le week-end dans la capitale et ses environs, ou qui en sortiront, devront être munies d'un test de dépistage négatif ou d'un certificat de vaccination, ont déclaré les autorités. Les cafés, restaurants et magasins devront également fermer dès 15h30.

"Nous sommes engagés dans une course contre la montre entre la progression de la maladie et la campagne de vaccination", a expliqué la ministre de la Présidence, Mariana Vieira da Silva, lors d'une conférence de presse.

Le bilan quotidien des infections au Portugal s'est élevé jeudi à près de 1.550, retrouvant les niveaux de février dernier, quand le pays était encore soumis à un confinement strict pour lutter contre une vague épidémique menaçant de saturation le système de soins.

Le Portugal fait face à une augmentation des contaminations par le nouveau coronavirus depuis plusieurs semaines, en particulier dans la région de Lisbonne, où plus de 60% des cas diagnostiqués sont dus au variant delta du SARS-CoV-2.

Le pays a également recensé une vingtaine de cas de variant dit "delta plus", selon la ministre de la Santé Marta Temido. Cette nouvelle mutation identifiée pour la première fois en Inde est encore plus transmissible que le variant delta, également apparu en Inde et déjà beaucoup plus contagieux que les autres variants connus du nouveau coronavirus.

(Reportage Catarina Demony et Victoria Waldersee; version française Jean-Stéphane Brosse)