Coronavirus: Moscou limite la fréquentation des bars et restaurants

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © MAXIM SHEMETOV Le maire de Moscou a ordonné aux bars et restaurants de la capitale russe de n'accepter que des clients vaccinés contre le COVID-19 ou ayant développé une immunité après avoir eu la maladie. /Photo prise le 27 mars 2021/REUTERS/Maxim Shemetov

Le Kremlin attribue cette nouvelle vague épidémique apparue depuis deux semaines au variant Delta du coronavirus et à la lenteur de la campagne de vaccination dans le pays, bien que la Russie autorise quatre vaccins différents produits par ses propres laboratoires.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré mardi que les nouvelles restrictions prendraient effet le 28 juin et qu'elles étaient nécessaires pour éviter un nouveau confinement strict.

Les habitants qui souhaitent se rendre dans des cafés, des restaurants ou des bars devront présenter un QR code montrant soit qu'ils ont été vaccinés, soit qu'ils ont eu le COVID-19 au cours des six derniers mois, soit qu'ils ont subi un test de dépistage négatif datant de trois jours maximum.

Le Kremlin a prévenu mardi les Russes n'ayant pas eu le COVID-19 qu'ils devraient subir des différences de traitement sur leur lieu de travail s'ils ne se faisaient pas vacciner.

"Les personnes non vaccinées ou non immunisées ne pourront pas travailler partout. Ce ne sera pas possible. Elles constitueront une menace pour ceux qui les entourent", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La Russie a signalé mardi 16.715 nouveaux cas de contamination et 546 décès liés au coronavirus sur son territoire, le bilan quotidien le plus lourd en termes de morts depuis février.

(Polina Devitt, Gleb Stolyarov et AnastasiaTeterevleva; version française Federica Mileo, édité par Bertrand Boucey)