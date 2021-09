Coronavirus: Londres résilie son contrat de vaccin avec Valneva qui chute en Bourse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PAUL CHILDS Valneva chute lundi en Bourse après que le gouvernement britannique a résilié son contrat de fourniture de vaccins contre le COVID-19 auprès du groupe français, alléguant une violation des obligations que Valneva nie. /Photo prise le 18 juillet 2021/REUTERS/Paul Childs

Le titre Valneva plongeait de 32,73% à 13,4 euros à 10h17, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 à Paris, en hausse de 0,53% au même moment.

Il s'agit de la plus forte baisse en séance jamais enregistrée pour Valneva depuis son introduction en Bourse en 2007.

"C’est bien évidemment un coup dur pour Valneva qui perdrait par la même occasion son plus gros client et son plus grand soutien sur ce programme", lit-on dans une note de Portzamparc, qui met pour l’instant son objectif de cours et sa recommandation sous revue.

Valneva a lancé en août la procédure de demande d'autorisation de son candidat vaccin contre le COVID-19 en Grande-Bretagne, permettant à son cours de Bourse de bondir de 62,5% depuis cette date jusqu'à l'annonce de ce lundi.

Le plongeon de Valneva ramène à 71% la hausse du titre depuis le début de l'année.

Dans un communiqué, Valneva explique que le gouvernement britannique prétend que le groupe "a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement".

"Valneva a travaillé sans relâche, et s’est investi au maximum de ses capacités, dans sa collaboration avec HMG (Her Majesty's government, le gouvernement britannique), notamment en engageant des ressources significatives et en montrant une très forte implication afin de répondre aux demandes d’HMG sur des vaccins adaptés aux variants", poursuit le groupe.

La biotech indique poursuivre le plan de développement de son candidat vaccin VLA2001. Les résultats de l'essai clinique de phase 3 sont attendus au début du quatrième trimestre et seront soumis à l'agence de santé britannique MHRA.

Sous réserve de ces résultats et du feu vert de la MHRA, Valneva pense qu’une autorisation initiale de mise sur le marché de VLA2001 pourrait être obtenue fin 2021, indique le groupe.

"Valneva continue à être pleinement engagé dans le développement de VLA2001 et va accroître ses efforts avec d’autres clients potentiels afin de s’assurer que son vaccin inactivé puisse être utilisé dans la lutte contre la pandémie", ajoute-t-il.

(Reportage Claude Chendjou, avec Sudip Kar-Gupta et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault)