Coronavirus: Les premiers vaccins de J&J attendus mardi aux USA

(Reuters) - Des représentants américains ont déclaré dimanche que les premières livraisons du vaccin contre le coronavirus développé par Johnson & Johnson allaient débuter dans la soirée et que les doses devraient être disponibles à compter de mardi.

Un comité de conseil des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a recommandé dimanche à l'unanimité d'utiliser le vaccin de J&J pour les personnes âgées de 18 ans et plus, levant la dernière étape réglementaire pour le déploiement du vaccin.

Troisième vaccin contre le COVID-19 autorisé aux Etats-Unis après ceux développés par Pfizer et par Moderna, le vaccin de J&J est le premier nécessitant l'administration d'une seule dose disponible dans le pays. Il est aussi plus facile à livrer et à conserver.

Le laboratoire américain s'attend à pouvoir livrer plus de 20 millions de doses d'ici la fin mars.

(Carl O'Donnell à New York, Andrea Shalal à Washington; version française Jean Terzian)