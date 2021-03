Coronavirus: Les Philippines obtiennent 900 millions de dollars de prêts de la Banque mondiale et de la BAD

Bien qu'elles présentent l'un des taux les plus élevés du nombre de cas de coronavirus dans la région, les Philippines étaient l'un des derniers pays du sud-est asiatique à recevoir ses premières doses de vaccin.

"En plus des mesures de santé publique, l'obtention et l'administration du vaccin donne au pays une défense supplémentaire contre le COVID-19", explique Ndiamé Diop, directeur pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande à la Banque mondiale.

La BAD a de son côté alloué 400 millions de dollars aux Philippines, premier bénéficiaire de son programme de soutien pour l'accès au vaccin.

(Neil Jerome Morales et Enrico Dela Cruz; version française Camille Raynaud)