Coronavirus: Les habitants de Lisbonne reconfinés le week-end

© PEDRO NUNES Les habitants de la région de Lisbonne ne seront plus autorisés à se déplacer pendant les week-ends, a annoncé jeudi le gouvernement portugais, préoccupé par une hausse des cas de COVID-19. /Photo prise le 11 mai 2021/REUTERS/Pedro Nunes

La décision concerne les habitants des 18 municipalités de l'agglomération de la capitale portugaise, qui ne pourront plus quitter la région entre vendredi 15h00 et lundi 06h00. Les personnes habitant à l'extérieur ne seront pas non plus autorisées à se rendre dans la ville.

Le Portugal, pays de 10 millions d'habitants, a enregistré mercredi 1.350 nouveaux cas de contamination par le SARS-CoV-2, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis la fin février. La plupart de ces cas ont été recensés dans la région de Lisbonne.

Cette hausse des contaminations survient moins d'un mois après l'ouverture des frontières du Portugal aux ressortissants de l'Union européenne et du Royaume-Uni, qui ne seront pas affectés par l'interdiction de déplacement le week-end.

Selon Mariana Silva Vieira, ministre de la Présidence, la dégradation de la situation sanitaire à Lisbonne pourrait s'expliquer par la présence du variant Delta du coronavirus, identifié pour la première fois en Inde et devenu dominant au Royaume-Uni.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du COVID-19 a légèrement augmenté au cours des derniers jours et deux des principaux hôpitaux de la capitale portugaise, Santa Maria et Pulido Valente, ont ouvert la semaine dernière de nouveaux lits pour des patients atteints de la maladie.

(Catarina Demony et Sergio Goncalves; version française Jean-Stéphane Brosse)