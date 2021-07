Coronavirus: Le confinement prolongé d'une semaine à Sydney

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © LOREN ELLIOTT Le confinement mis en place à Sydney, la plus grande ville d'Australie, a été prolongé d'une semaine mercredi par les autorités de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. /Photo prise le 6 juillet 2021/REUTERS/Loren Elliott

Le confinement strict imposé le 26 juin devait se terminer vendredi mais cette date a été reportée au 16 juillet, a annoncé Première ministre de l'Etat, Gladys Berejiklian.

L'Australie a mieux réussi à contenir la pandémie que d'autres grandes économies de la planète grâce à une fermeture rapide de ses frontières et un strict respect des règles de distanciation sociale. Au total, un peu plus de 30.800 cas et 910 décès ont été signalés

(Renju Jose; version française Camille Raynaud)