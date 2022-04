Coronavirus: La hausse des contaminations oblige easyJet à annuler des vols au Royaume-Uni

L'Angleterre a levé toutes ses restrictions liées au coronavirus en début d'année, y compris l'obligation de quarantaine en cas de test positif et le port obligatoire du masque dans les lieux publics.

Les contaminations grimpent dans toute la Grande-Bretagne depuis le début du mois de mars. À la fin de la semaine du 26 mars, les données officielles montrent qu'environ une personne sur 13 était porteuse du virus, un record.

Bien que les niveaux d'hospitalisation restent largement inférieurs à ceux des pics de l'épidémie, en 2020 et 2021, certaines entreprises signalent des perturbations, notamment dans les aéroports.

EasyJet a annulé plus de 200 vols le week-end dernier et a déclaré qu'environ 60 vols seraient annulés lundi. British Airways a également annulé des vols dimanche et a déclaré que le problème touchait les compagnies aériennes et les aéroports en général.

EasyJet a déclaré avoir nommé des équipages de réserve et a indiqué qu'il regroupait des vols lorsque cela était possible.

"Nous sommes désolés des désagréments que cela peut poser aux clients des vols concernés", a déclaré la compagnie dans un communiqué. "Les clients ont été contactés et informés des options qui s'offraient à eux, notamment la possibilité de réserver un autre vol, de recevoir un bon ou de se faire rembourser intégralement."

De nombreuses compagnies conseillent à leurs employés de s'isoler en cas de test positif, bien que cela ne soit plus obligatoire. La gratuité des tests a pris fin début avril en Angleterre.

(Reportage Kate Holton; version française Valentine Baldassari, édité par Matthieu Protard)