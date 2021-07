Coronavirus: L'Irlande accélère sa campagne vaccinale pour lutter contre le variant Delta

DUBLIN (Reuters) - À partir de la semaine prochaine, les Irlandais âgés de 18 à 34 ans auront la possibilité de se faire vacciner contre le COVID-19, soit un à deux mois plus tôt que prévu, dans le but de ralentir la propagation du variant Delta et de reprendre le processus de déconfinement.

\ \ Partager



TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Clodagh Kilcoyne À partir de la semaine prochaine, les Irlandais âgés de 18 à 34 ans auront la possibilité de se faire vacciner contre le COVID-19, soit un à deux mois plus tôt que prévu, dans le but de ralentir la propagation du variant Delta et de reprendre le processus de déconfinement. /Photo prise le 4 avril 2021/REUTERS/Clodagh Kilcoyne Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a annoncé vendredi la fin de la limite d’âge pour les injections de vaccins d’AstraZeneca et de Johnson&Johnson contre le COVID-19 pour les plus jeunes, ce qui signifie que les personnes âgées de 18 à 34 ans pourront, à partir de lundi, choisir de recevoir l'un des deux vaccins. Plus de 45% de la population adulte ont été entièrement vaccinés jusqu'à présent et 65% ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre le COVID-19. Depuis lundi, l'accès en intérieur, dans les bars et restaurants, est réservé aux personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 ou déjà immunisées contre la maladie après une première contamination par le coronavirus. (Reportage Padraic Halpin, version française Laura Marchioro, édité par Sophie Louet)