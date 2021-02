Coronavirus: L'EMA va évaluer d'ici l'été un usage étendu du remdesivir

L'autorisation pour une utilisation étendue de cet antiviral permettrait de traiter davantage de patients alors que les contaminations au coronavirus grimpent et que les systèmes de santé restent sous pression face à l'émergence de nouvelles variantes du virus plus contagieuses.

Gilead a soumis des données à l'EMA, a indiqué le régulateur, ajoutant que la commission sur les médicaments humains avait commencé son évaluation.

Le remdesivir est devenu le premier traitement contre le COVID-19 utilisé dans l'Union européenne après son approbation en juillet dernier, sous conditions. Il est utilisé actuellement pour traiter les adultes et adolescents de plus de 12 ans atteints du COVID-19 et ayant besoin d'assistance respiratoire.

Un feu vert éventuel par l'EMA d'un usage étendu du remdesivir devra être formellement approuvé par la Commission européenne.

