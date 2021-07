Coronavirus/France: Véran prévient contre le risque d'une quatrième vague fin juillet

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL Une quatrième vague de l'épidémie de coronavirus pourrait frapper la France dès la fin juillet du fait de la propagation du variant Delta recensé en premier lieu en Inde, a déclaré dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran. /Photo prise le 18 mars 2021/REUTERS/Martin Bureau

"Depuis 5 jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet", a-t-il écrit.

"Nous devons aller encore plus vite (dans la vaccination). C'est une course contre la montre qui se joue dans notre pays", a-t-il de nouveau souligné. "Les vaccins font chuter le risque de forme grave, y compris avec le variant Delta."

Olivier Véran avait prévenu vendredi que le pays pourrait être confronté à une reprise de la crise sanitaire dès cet été en raison de la progression du variant Delta et avait appelé les Français à se faire vacciner, alors que le gouvernement a assoupli les procédures de vaccination.

(Jean Terzian)