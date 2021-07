Cornet et Burel au deuxième tour, la belle journée des Françaises

Après deux premières journées désastreuses pour le tennis féminin français à Wimbledon, la barre a été redressée ce mercredi. Opposée à la numéro 7 mondiale Bianca Andreescu, Alizé Cornet a impressionné sur le court n°2. Dominatrice d'entrée, la Niçoise n'a pas trainé pour évincer la vainqueure de l'US Open 2019 6-2/6-1 en 1h23 de jeu. Plus tard dans l'après-midi, Clara Burel a suivi la trace de sa compatriote tricolore. Engagée dans un premier tour plus abordable sur le papier face la 235e mondiale Ellen Perez, la jeune joueuse de 20 ans a expédié son premier tour en une heure et deux manches remportées 6-2. Dans les autres matchs du tableau dames, plusieurs candidates à la victoire finale entraient en piste. Parmi elles, Elina Svitolina et Aryna Sabalenka sont passées, non sans mal, tandis que Elise Mertens et Victoria Azarenka ont déroulé pour accéder au deuxième tour. Garbiñe Muguruza, Iga Swiatek, Karolina Pliskova ou encore Sloane Stephens rallient quant à elles les seizièmes de finale.