Coralie Barrau (Essilor) : Dans les secrets de la lumière bleue

En plein congé maternité, avec un bébé d’à peine un mois et une petite fille de 19 mois, pas facile de trouver le temps pour une interview. C’est par visioconférence, enfermée dans une petite pièce décorée par l’affiche du film It Follows – le cinéma est un de ses loisirs –, que Coralie Barrau raconte avec énergie son attrait pour l’optique. Après avoir découvert la discipline en classes préparatoires scientifiques, cette Perpignanaise a intégré l’Institut d’optique Graduate School (ex-Sup’Optique), implanté sur le plateau de Saclay.