COPA-DATA : Zenon Software Platform, un grand oui !

Le groupe COPA-DATA a été fondé en 1987 et propose des solutions d’automatisation industrielles sécurisées et flexibles. En constante évolution, la société indépendante allie aujourd’hui une connaissance approfondie de l’automatisation et de nouvelles possibilités offertes par la transformation numérique. Un atout majeur et différenciant qui l’installe aux avant-postes dans son activité.

Sa plateforme logicielle zenon est une référence dans les industries énergie & infrastructure, agroalimentaire, automobile et pharmaceutique. L’installation de plus de 195 000 systèmes et ses plus de 5 000 clients en témoignent dans le monde. « Nos produits assurent depuis des années le contrôle automatisé, le suivi et l’optimisation des machines, des équipements et des alimentations dans les industries manufacturières et énergétiques », synthétise Jérôme Follut, directeur général de la filiale française.

Des capacités étendues, une sécurité renforcée

La capacité de zenon est de pouvoir relever tous les défis de ses clients. Qu’il s’agisse de mieux comprendre les données existantes, de mapper et exploiter de manière intuitive des systèmes et des processus complexes, de contextualiser des données de processus approfondies. Mais aussi d’obtenir des informations détaillées sur les opérations et les équipements de production et de concevoir des solutions d’automatisation rapidement, facilement et avec précisions. « Les mises à jour sont très régulières assurant et renforçant notamment la protection et la sécurisation des données. La cybersécurité est une préoccupation de plus en plus formulée par nos clients et une mobilisation de tous les instants pour nous », tient également à souligner le directeur général.

Un booster dans la digitalisation des entreprises

La plateforme logicielle zenon aide à digitaliser les installations des entreprises pour en augmenter l’efficacité générale et les guider vers tous les bénéfices que peut dégager une usine intelligente. Un concept modulaire assure non seulement la communication entre leurs machines, mais aussi la communication entre différents niveaux. De cette façon, les niveaux production et management sont liés entre eux pour augmenter la productivité. Le traitement aisé de grandes quantités de données en temps réel et une grande variété d’interfaces basées avec plus de 300 protocoles de communication aident à atteindre les objectifs à long terme. En résumé, sous l’angle smart factory, zenon optimise les installations et les processus et permet de réaliser les objectifs opérationnels de manière durable et continue. « La plateforme logicielle zenon contribue à la transformation digitale mais aussi à la convergence de l’OT et de l’IT. En tant que solution intégrée dotée d’interfaces ouvertes, elle connecte les machines, les usines et les bâtiments.

Outre la connexion entre le capteur et tous les systèmes de niveau supérieur, zenon inclut également des drivers et des protocoles de communication natifs, garantissant ainsi une maîtrise aux utilisateurs et permettant une mise en œuvre évolutive de l’Internet industriel des objets (IIoT) au sein de paysages de production hétérogènes », complète Jérôme Follut sur ce sujet appelé à se développer considérablement.

Contenu proposé par COPA-DATA

