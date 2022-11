La COP27 débouche sur un accord a minima qui épargne les énergies fossiles

© Mohamed Abdel Hamid / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

La déception de la France, et de l’Europe, est palpable après l’accord signé dimanche 20 novembre, au petit matin, en guise de clôture de la COP27 de Charm El-Cheikh en Egypte. «Nous regrettons le manque d’ambition sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, depuis la ville égyptienne, peu après la signature de l’accord. C’est une opportunité manquée.» La représentante du gouvernement a également déploré le manque de résultats sur la sortie des énergies fossiles.

Laurence Tubiana, négociatrice pour la CO21 à Paris, a considéré de son côté que «l'influence de l'industrie des combustibles fossiles a été constatée dans tous les domaines. Le texte ne mentionne pas l'élimination progressive des combustibles fossiles et fait peu référence à la science et à l'objectif de 1,5°C. La présidence égyptienne a produit un texte qui protège clairement les pétro-États et les industries des combustibles fossiles. Cette tendance ne peut se poursuivre aux Émirats arabes unis l'année prochaine.»

