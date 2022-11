[COP27] Le Global Carbon Project alerte sur le niveau record des émissions de CO2

Faut-il encore croire à un réchauffement climatique limité à +1,5°C ou même à +2°C ? Non seulement, les chances de le contenir à ce niveau sont de plus en plus minces, mais la limite pourrait être atteinte beaucoup plus vite que prévu, si tous les pays du monde ne prennent pas des décisions drastiques pour aller au plus vite vers la neutralité carbone. La COP27 qui se déroule actuellement à Charm el-Cheikh nous donnera une tendance sur la prise de conscience de nos gouvernants, mais aussi des compagnies pétrolières si promptes à faire du greenwashing et bien représentées en Egypte pour faire du lobbying. Selon les ONG, leurs émissaires n’ont jamais été aussi nombreux et le contingent le plus représenté vient des Emirats arabes unis qui organiseront… la COP28.

Le rapport 2022 sur les émissions de CO2 produit par le Global Carbon Project et son équipe internationale d’une centaine de scientifiques – et financé par la Fondation BNP Paribas - a rendu son verdict. Les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre 40,6 milliards de tonnes de CO2 (GtCO2) en 2022 avec une hausse de 1% par rapport à 2021 et tout près du record de 2019 qui était de 40,9 milliards de GtCO2. Et ce malgré la crise sanitaire qui avait provoqué une très forte baisse en 2020 (-5,2%).

Les températures en hausse de +2°C dès 2056

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]