[COP26] Six idées vertes pour décarboner en agissant sur les scopes 1 et 2

Scope 1 - Adisseo passe à l’hydrogène vert

Adisseo n’utilisera plus de méthane pour générer l’hydrogène nécessaire à sa production de méthionine, un élément capital pour l’alimentation des volailles, des porcs et des ruminants. En 2022, Engie va installer sur son site des Roches-de-Condrieu (Isère) un électrolyseur d’une capacité de 20 000 tonnes d’hydrogène vert par an pour décarboner ce process, grâce à un investissement de 100 millions d’euros.