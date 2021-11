[COP26] Pourquoi l'accord sur la réduction des émissions de méthane est une bonne nouvelle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Le think tank Ember estime que le charbon est le grand oublié des émissions de méthane.

Accord sur la déforestation et la réduction des émissions de méthane. La COP26 démarre sur les chapeaux de roue en Ecosse. « Généralement, les COP débutent sur un rythme élevé, mais l’intensité retombe ensuite. Il faut espérer que les engagements concrets soient suffisamment solides en fin de semaine prochaine », confie un observateur présent à Glasgow.

Si l’accord sur la déforestation est loin de faire l’unanimité, notamment avec les annonces de Jeff Bezos dont les engagements ne trompent guère – il suffit de voir la contribution d’Amazon au réchauffement climatique –, l’accord porté par une centaine de pays sur la réduction de 30% des émissions de méthane d’ici à 2030 est vu comme un signe positif.

« Certes, il n’y a ni la Chine, ni la Russie. Mais l’Union européenne et les Etats-Unis sont bien présents. Et que 105 pays aient réussi, en trois ou quatre semaines, à se mettre d’accord pour réduire les émissions de méthane est une bonne nouvelle », a analysé Maxime Beaugrand, avocate française, directrice du bureau parisienne de l’ONG Institute for Governance and Sustainable Development (IGSD), mardi 2 novembre, lors d’un point presse organisé par l’Association de journalistes de l’environnement (AJE).

Deuxième gaz à effet de serre

