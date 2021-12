[COP26] Les quatre recommandations du Haut conseil pour le climat à la France

Le Haut conseil pour le climat (HCC) annonce ce jeudi 16 décembre 2021, ses recommandations sur les implications et opportunités pour la France des décisions prises à Glasgow lors de la COP26, "premier jalon après l’Accord de Paris", précise Laurence Tubiana, membre du Haut conseil au climat (HCC) qui fut Ambassadrice de la France pour le changement climatique pour la COP 21. Le HCC a entre autres missions - dans le cadre de ses prérogatives définies dans la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat - d’évaluer la stratégie de la France pour le climat et sa cohérence avec l’Accord de Paris.