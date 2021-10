[COP26] La législation avance à petits pas vers l’industrie durable

Le compte n’y sera pas avec la loi climat et résilience. Le texte « contribue à sécuriser l’atteinte d’entre la moitié et les deux tiers du chemin à parcourir entre les émissions en 2019 et la cible en 2030, soit une réduction de 112 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt eqCO2) par an », écrit le Haut Conseil pour le climat (HCC) dans son rapport annuel 2021.