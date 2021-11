[COP26] Etats, entreprises, citoyens... Pourquoi il est urgent d'agir

Six ans après l’accord de Paris, la COP26 se tiendra du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow. Alors que le dérèglement climatique n’a jamais été aussi visible, les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens ont une décennie pour agir. Technos, idées vertes, législation... L'Usine Nouvelle recense les outils et les bonnes pratiques pour réaliser une indispensable transition.