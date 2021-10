[COP26] Il reste dix ans pour sauver la planète

Canicule au Canada et en Russie, inondations en Allemagne et en Belgique, pluie au Groenland, incendies gigantesques en Kabylie, aux États-Unis, en Turquie, en Grèce et en France… Le bilan de l’été devrait interroger les derniers climatosceptiques. Et ce n’est pas fini. « Les événements climatiques extrêmes seront plus fréquents et plus violents », a indiqué Hoesung Lee, le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) lors de la présentation, le 9 août, de la première partie du sixième rapport du groupe, qui a évalué le climat et ses changements à partir de la synthèse de 14 000 études scientifiques.