Convoyage en hauteur compact, étiquettes détectrices de température, chariots thermiques... La sélection mensuelle de produits logistique et emballage

Solution de convoyage en hauteur

Le convoyeur élévateur spiralé X85 optimise l'utilisation de l'espace au sol, en élevant les produits jusqu'à 2m90 au lieu de 2m30 précédemment. Compacte avec son diamètre de 585 mm, la solution réduit aussi de 40% l’encombrement au sol par rapport aux solutions les plus courantes, indique le fabricant. A la différence du précédent modèle, une nouvelle glissière ultra-résistante à faible friction assure la manutention des produits en douceur. En outre, trois nouveaux types de chaînes sont désormais disponibles, une à friction, une autre avec un revêtement à friction plate et une dernière à taquets.

Proposé dans une grande variété de configurations d'entrée et de sortie pour une conception de ligne flexible, le convoyeur transporte des produits mesurant jusqu'à 200 x 175 x 200 mm (L x h x l). Il peut s’agir de produits emballé ou non, de posage de godets, de boîtes et caisses de petite taille… L’intégration du convoyeur au sein d’une installation existante ou nouvelle ne prend que quelques heures, indique FlexLink. L’application de conception FlexLink Design Tool facilite sa mise en place. Fonctionnant à des vitesses fixes de 10, 20, 30, 40, 50 m/min, l’équipement est peu bruyant avec un niveau de bruit inférieur à 73 dB à 50 m/min.

Fabricant : FlexLink

