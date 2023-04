Convoitée par un groupe américain, la PME Segault peut-elle retrouver un actionnariat français?

Une entreprise stratégique pour les intérêts nucléaires français, un ministère de l’Economie sur le qui-vive et un fervent défenseur du «Made in France» prêt à se lancer dans la bataille. Le dossier Segault intrigue et inquiète depuis plusieurs semaines dans les coulisses du pouvoir: que va devenir cette PME de 80 employés installée à Mennecy (Essonne) et spécialiste des robinetteries conçues pour des situations d’utilisations extrêmes dans le secteur du nucléaire, de la pétrochimie et des bancs d’essais aéronautiques?

«C'est un dossier que nous suivons de très près. Et nous saurons apporter des réponses», souffle-t-on dans les couloirs de Bercy à propos de ce fleuron de l’industrie française fondé en 1921. L'industriel qui fabrique notamment les robinetteries des sous-marins nucléaires lanceur d'engins (SNLE) et équipe l’ensemble des centrales nucléaires d’EDF. Comme révélé par La Tribune, l’Etat cherche un point de chute à l’entreprise, sur le point de tomber dans l’escarcelle d’une entreprise américaine.

OPA en cours sur Velan, la maison-mère de Segault

[...]