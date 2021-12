Convergence : comment les dirigeants mondiaux se préparent-ils à la prochaine vague de transformation numérique ?

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique tout en creusant l'écart entre les « leaders » et les « suiveurs ». Altimeter et Autodesk, partenaire technologique permettant aux entreprises innovantes d’imaginer et de créer un monde meilleur pour tous, ont mené une étude à l’échelle internationale pour faire le point sur les prochaines étapes de la transformation numérique des entreprises.

Les résultats sont clairs : les entreprises numériquement matures se préparent déjà à la prochaine vague de transformation numérique, que l’on appelle aussi la « convergence ».

La convergence est l’association de technologies, de processus et de données auparavant distincts pour créer de nouvelles combinaisons de produits, de services et d'expériences qui remodèlent les processus et les structures du secteur. La plupart des entreprises reconnaissent aujourd'hui que la convergence est une tendance qui aura un impact. En effet, l’étude révèle que 58 % des personnes interrogées ont soit réfléchi à la convergence, soit reconnu qu'il s'agit de l'un des aspects les plus importants de leur activité.

L'étude a été réalisée auprès de 749 dirigeants d'entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Japon et en Chine dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction, de la conception et de la fabrication, et des médias et du divertissement.

Elle a révélé que les perturbations causées par la pandémie ont créé deux catégories d'entreprises :

- la première, avec un faible niveau de maturité numérique, qui a eu du mal à mettre en œuvre ces pratiques innovantes et qui est toujours en train de rattraper son retard ;

- la seconde, avec un niveau de maturité numérique plus élevé, qui avait déjà mis en œuvre les dernières pratiques innovantes et a, depuis, prospéré. Ce groupe est prêt pour la prochaine vague : la convergence.

En France, dans les entreprises interrogées, l’utilisation des technologies était inférieure à celle des entreprises d’autres pays, notamment au niveau de la collaboration cloud, de l’Internet des objets, de la modélisation 3D, des environnements communs de données et de l’automatisation d’usines. Par rapport aux autres pays inclus dans l’enquête, seules les technologies des jumeaux numériques (23 % contre 20 %) et de la préfabrication (17 % contre 14 %) sont davantage utilisées en France.

Alors que les avantages de la convergence peuvent sembler évidents à chaque étape de la maturité numérique, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis dans la mise en œuvre des mesures qu'elles doivent prendre, telles que :

- la culture. La résistance au changement est un problème dans de nombreuses entreprises, en particulier les grandes entreprises avec des systèmes et des pratiques hérités ;

- les données pour l'apprentissage automatique. De nombreux processus innovants issus de la convergence sont rendus possibles grâce à la puissance de l'Intelligence Artificielle (IA). Si elle peut être une technologie puissante qui crée une grande efficacité, il existe un risque si elle n’est pas déployée de manière correcte. Alimenter l'IA avec des données obsolètes ou biaisées peut créer un effet boule de neige. La machine apprend et fait les mauvaises choses en permanence.

- penser pour la convergence. La convergence exige des concepteurs et des chefs de projets qu'ils aient une pensée beaucoup plus élargie, visionnaire et disciplinée que par le passé. Cela nécessite une formation, une familiarisation et l'utilisation d'outils qui facilitent ce type de réflexion.

- avoir les bonnes compétences. Comme pour toute autre innovation, il est difficile d'embaucher des personnes possédant les bonnes compétences pour prospérer grâce à la convergence, d'autant plus qu'elles sont rares et très demandées au début de la courbe de perturbation.

Cela ne signifie pas pour autant que les entreprises moins matures doivent attendre d'atteindre les stades supérieurs de maturité numérique pour penser à la convergence et s'y préparer. La première étape vers la construction d'une base de transformation numérique consiste à comprendre toutes les façons dont la convergence se produit et à identifier les catégories qui auront le plus d'impact sur l'entreprise.

La prochaine vague de transformation digitale est caractérisée par 4 niveaux de convergence.

Contenu proposé par Autodesk