Accéder au pilotage intelligent de la production à son rythme, c’est ce que propose Convergence 5.0. Derrière cette identité se trouvent cinq acteurs très engagés à faire passer l’Industrie dans l’ère 4.0 en mêlant l’humain, l’organisation et les données :

- Leancure fabrique et commercialise un système permettant de mesurer et d’afficher la performance des lignes de production en temps réel, puis d’établir des analyses.

- Shizen, spécialiste de l’animation digitale des performances, propose de digitaliser les plans d’actions, tournées terrains, passages de consignes, QRQC…

- InUse est spécialisé dans la mise en place de la maintenance prédictive et d’un jumeau numérique basé sur des capteurs et des algorithmes propres aux machines des lignes de production.

- Picomto digitalise la documentation qualité, les instructions de travail ou encore les plans de maintenance pour les visualiser sur tablettes ou lunettes connectées et accéder à un télé expert. Enfin

- Progress Partners est le cabinet qui apporte l’approche Lean 4.0 et accompagne les industriel dans la bonne mise en place organisationnelle et managériale de l’ensemble de ces transformations sur le terrain.

Ces cinq entreprises ont donc choisi de devenir partenaires pour présenter aux clients une offre complète mais flexible de solutions pensées pour faciliter l’émergence d’usines intelligentes.

« Nos concurrents proposent des gros systèmes de Manufacturing Execution System (MES) mais ils ont un gros défaut : ce sont des « monstres » à installer et leur coût financier et humain est conséquent. Notre réponse à cela est de pouvoir dire aux industriels, allez à votre rythme. Vous démarrez facilement l’installation de l’outil qui répond le plus à votre besoin du moment puis vous allez pouvoir l’enrichir par la suite avec l’un ou l’autre des modules de notre off re. Sachant que toutes les données vont communiquer entre chacun des outils ».

Pour ces 5 partenaires de Convergence 5.0, cette offre s’adapte particulièrement aux attentes des industriels de toutes tailles. Avec ces outils digitaux et ces méthodes agiles, ils leur permettent de bénéficier de gains immédiats. Objectif : +30 % de performances en 18 mois.

https://convergence50.digital

Contenu proposé par Convergence 5.0