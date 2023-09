ControlTech Automation déménage dans de nouveaux locaux

Exemple assez atypique de l’industrie de la machine d’emballage, Barry-Wehmiller intègre parmi ses nombreuses filiales des constructeurs de composants pour ces mêmes machines. ControlTech Automation, qui fait partie de la division BW Design Group, fabrique pour sa part des équipements électriques, plus particulièrement des systèmes de contrôle-commande. L’entreprise emploie 60 personnes pour un chiffre d’affaires de 40 millions de dollars. Elle était jusque-là basée à Saint-Louis, dans le Missouri (États-Unis). En déménageant non loin de là, à Maryland Heights, elle dispose maintenant de locaux plus spacieux.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]