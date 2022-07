Contrôle qualité « nouvelle génération » : quand la technologie française se met au service de l’industrie

QU'EST-CE QUI A PRÉSIDÉ À LA CRÉATION D’ANOTHERBRAIN ?

AnotherBrain a été fondée par Bruno Maisonnier à qui l’on doit les célèbres robots humanoïdes Nao, Pepper et Romeo. Après avoir revendu en 2015 sa société Aldebaran Robotics au groupe japonais SoftBank, il a souhaité franchir une étape décisive dans le développement d’une véritable intelligence qui doterait les machines d’« émotions » et leur permettrait de pleinement interagir avec le monde environnant.

Créée en 2017, AnotherBrain est une entreprise française qui évolue dans les technologies de rupture. Nous travaillons à la troisième génération d’Intelligence Artificielle, dite IA générale. Reproduisant le fonctionnement du cortex cérébral, l’« l’Organic AITM», comme nous l’appelons, apprend sans supervision et ne nécessite pas de « big data ».

Basée à Paris et employant une soixantaine de personnes, essentiellement des profils de chercheurs, développeurs et ingénieurs, AnotherBrain a dès le début souhaité maitriser les volets software et hardware de ses solutions. Cette double expertise permet de concevoir des puces les plus petites possible consommant peu de bande passante et d’énergie.

Reposant également sur ce principe de frugalité, notre modèle fonctionne avec très peu de données en entrée. Selon une approche d’edge computing, le traitement des données se fait en local et non depuis un Cloud centralisé. Ce qui renforce la sécurité des données sensibles. Pour se développer, AnotherBrain a levé 10 et 19 millions d’euros en 2017 et 2019. La société a été labellisée FT120 en 2020.

QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE ANOTHERBRAIN SUR LE MARCHÉ DU CONTRÔLE QUALITÉ PAR COMPUTER VISION ?

La première application d’AnotherBrain a été commercialisée en juin 2021. PHOSPHOR® Quality est une solution collaborative de contrôle qualité vision clef en main, hardware et software, s’adressant à tout type de processus industriel. Depuis une interface 100 % graphique et "user-friendly", un opérateur crée en toute autonomie un modèle de détection basé sur l'IA à partir de prises de vues de "golden samples" de l'objet à inspecter en ligne.

Le dispositif est équipé d'une lampe caméra, montée sur un bras robotisé du leader du marché pour effectuer ces prises de vue de manière optimale. Équipée de 300 leds, allumables indépendamment, la PHOSPHOR® Cam peut tourner autour de la pièce pour la capture sous les angles les plus pertinents avec un éclairage adapté permettant de réduire les problématiques de reflets. La trajectoire et les conditions d’illumination enregistrées lors de la phase d’entrainement sont ensuite reproduites pour le contrôle qualité en ligne.

A la différence des systèmes traditionnels de Computer Vision nécessitant de volumineux jeux de données pour l'apprentissage, il suffit d’une trentaine d’images de pièces conformes pour commencer la détection de défauts. Cette frugalité dans l’échantillonnage permet de lancer une ligne de production sans avoir constitué au préalable une photothèque complète. L'apprentissage sur des pièces correctes affranchit l'industriel d'une exhaustivité des défauts à présenter à l'automate à l'apprentissage et permet au système de détecter les "nouveaux défauts" inédits en production.

Une fois le modèle créé, toute pièce sera comparée par PHOSPHOR® Quality à la représentation idéale d’une pièce correcte. PHOSPHOR® Quality effectue tout type de contrôle d’intégrité (présence ou absence de composants), d’aspect (salissure, rayure, impureté, décoloration, piqûre) ou structurel comme des déformations ou un mauvais assemblage.

Sans effet « boîte noire », PHOSPHOR® Quality offre toute l’explicabilité nécessaire pour justifier sa décision grâce notamment à une carte de chaleur permettant d'identifier et de localiser le défaut. Auto-apprenant, le modèle progresse au fur et mesure des apprentissages grâce au retour que l'opérateur peut faire sur ses prédictions et s’adapte aux variations de production. Pour réduire le nombre de faux positifs, l’opérateur peut aussi apprendre à la machine qu’un défaut de poussière ne contrevient pas, par exemple, à la charte qualité. Notre solution, orientée homme-machine, a été entièrement pensée pour être 100% collaborative.

Généré automatiquement par le système, le rapport liste tous les points de contrôle, assortis d’une carte de chaleur montrant la zone potentiellement défectueuse et de la photo du point de contrôle. Sur la base de cet historique, il est possible, photos et diagnostic à l’appui, de démontrer en cas de litige client que la colonne de direction numéro 6522 par exemple ne présentait pas de défaut sur le clip avant droit.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CAS D'USAGE ADRESSÉS PAR PHOSPHOR® Quality ?

Dans la majorité des cas d’application, il y a une recherche d’automatisation. Le contrôle visuel peut être particulièrement pénible et répétitif. La vigilance de l’opérateur décroit par ailleurs avec le temps. Il ne s’agit pas de remplacer l’humain, mais au contraire de l’augmenter en lui apportant une aide à la décision et en le soulageant des tâches difficiles.

L’industrie automobile et sa politique zéro défaut est précurseur dans le domaine. Par exemple, notre partenaire ThyssenKrupp est particulièrement vigilant à la détection de défauts sur ses colonnes. Dans le secteur médical, Septodont a eu recours à notre solution pour contrôler la qualité des tubes en verre contenant un anesthésiant en chirurgie dentaire. Les secteurs de l’aéronautique, de la plasturgie, de l’agroalimentaire ou du luxe (horlogerie, joaillerie, cosmétique) sont également concernés.

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ?

AnotherBrain travaille à l’amélioration en continu de sa solution et à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Il est possible de mettre à jour notre logiciel sans avoir à changer d’équipement matériel pour profiter de notre riche roadmap de fonctionnalités.

D’ici la fin 2022, PHOSPHOR® Quality pourra détecter les défauts de pièce en deux dimensions, sans géométrie particulière comme une poêle à frire. Nous proposerons pour cela une lampe caméra fixe, dépourvue de bras robotisé. À l’avenir, nous allons également investir le contrôle qualité à partir de l’analyse d’une source sonore comme le bruit d’une porte qui se ferme ou de celui d’un moteur en marche.

Sur le plan commercial, AnotherBrain entend capitaliser sur ses succès en France avant de mettre le cap à l’international. La priorité sera donnée aux pays d'Europe, notamment de l’Est, qui ont maintenu le contrôle visuel alors qu’ils connaissent une pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

AnotherBrain souhaite participer activement à la restauration de la souveraineté industrielle et numérique française. Nos technologies françaises répondent parfaitement aux enjeux de réindustrialisation de notre territoire dans un monde « post Covid », notamment ses besoins en automatisation. Nous mettons par ailleurs un point d'honneur à travailler avec des partenaires français ou européens.



Contenu proposé AnotherBrain