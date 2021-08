Contre le Covid, les atouts industriels des vaccins ADN face à l'ARN messager de Moderna et Pfizer-BioNTech

D'abord, l'ARN messager (ARNm) et maintenant l'ADN. Les vaccins ont définitivement changé avec la crise du Covid-19. Et plutôt pour le mieux. L'efficacité des technologies à base d'ARNm de Moderna et Pfizer-BioNTech n'est plus à démontrer pour lutter contre le coronavirus. Les vaccins ADN, eux, n'en sont qu'à leurs débuts, avec une première commercialisation pour usage humain en Inde par Zydus Cadila le 20 août. « De ce que l'on en sait, le vaccin indien a entre 60% et 70% d'efficacité et nécessite trois injections », détaille Bruno Pitard, directeur de recherche au CNRS. La technologie derrière ce vaccin pourrait en outre avoir de grands avantages industriels.