Contrat historique pour le Rafale, Renault dévoile sa "Refactory", écoconception chez SEB... Les cinq images de la semaine

© Dassault Aviation Depuis sa mise en service en 2004 et après un démarrage poussif à l'export, le Rafale s'est vendu à 428 exemplaires.

Paris et Dubaï signent un contrat à 16 milliards

C'est ni plus ni moins le plus important contrat d'armement de la Ve République. Les Emirats arabes unis ont annoncé vendredi 3 décembre, lors de la visite du président Emmanuel Macron à Dubaï, vouloir acheter 80 Rafale (pour 14 milliards d'euros), 12 hélicoptères Caracal et des équipements associés, parmi lesquels des armements du missilier européen MBDA. Ce qui porte le montant total à 16 milliards d'euros. Les Emirats remplacent les 60 Mirage 2000-9 achetés en 1998 et restent fidèles à Dassault. Un contrat qui confirme l'attractivité de l'avion de combat français, qui a pourtant connu un démarrage difficile à l'export.

A Flins, Renault répare à la chaîne les voitures d'occasion

11 000 mètres carrés. C'est la taille du garage de réparation géant inauguré par Renault mardi 30 novembre au sein de son usine de Flins (Yvelines). Dédié au reconditionnement des véhicules d'occasion, ce pôle fait partie des nouvelles activités de sa "Refactory" en cours de déploiement dans les Yvelines, qui espère surfer sur l'essor du marché de l'occasion. A l'horizon 2023, le nouveau site de Flins pourra réparer 180 véhicules d'occasion par jour, soit 45 000 véhicules par an.

Le groupe français SEB se renforce dans l'écoconception

Quatre produits, contenant jusqu’à 65% de plastique recyclé et recyclables à 95%. Ce sont les premiers appareils de la nouvelle gamme de SEB, destinée à la préparation culinaire, à recevoir le label Eco-design. Le packaging est également éco-conçu. "Nous vendons 360 millions de produits par an dans le monde. Ils consomment beaucoup d’énergie et de ressources, n’oublie pas Margaux Nihouarn, chef de projet développement durable et RSE pour le groupe SEB. Nous avons la responsabilité de réduire notre impact." L'Usine Nouvelle a visité l'usine de Lourdes (Hautes-Pyrénées), où ces produits sont conçus.

Deux nouvelles extrudeuses pour TT Plast en 2022

Et de neuf ! L'entreprise lensoise TT Plast, spécialisée dans la production de plastique recyclé et de sacs réutilisables, mettra en service l'an prochain deux nouvelles extrudeuses. Celles-ci lui permettront de recycler 20 000 tonnes de films plastiques, contre 15 000 tonnes aujourd'hui. Par souci écologique, TT Plast a également réduit sa consommation d'eau de 15 millions à 2 millions de litres par an et réduit sa facture énergétique. L'Usine Nouvelle s'est rendue dans son usine de Lens (Pas-de-Calais), dans le parc d'activités Les Renaudières.

Pour lutter contre le cancer, des nanorobots en forme de poisson ou de crabe

Vous êtes plutôt crabe ou poisson ? Dans la revue ACS Nano du 19 octobre, des chercheurs chinois ont présenté des nanorobots capables d'administrer des médicaments directement dans les tumeurs cancéreuses. Imprimés en 3D, ces structures d'hydrogel prennent une forme de poisson, qui peut avaler les molécules, ou de crabe, qui peut les tenir dans sa pince et les libérer à l'endroit souhaité. Cette méthode éviterait aux patients de recevoir leur traitement par voie orale ou intraveineuse, à l'origine de nombreux effets secondaires.