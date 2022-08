Contrairement à l'AIE, l'Opep abaisse sa prévision de demande en pétrole pour 2022

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a abaissé jeudi 11 août sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2022 à l'occasion de son rapport mensuel sur l'état du marché pétrolier. C'est la troisième fois depuis le mois d'avril que le cartel suit cette voie. Pour justifier sa décision, il invoque l'impact économique de la guerre en Ukraine, l'inflation et les mesures contre le COVID-19.

L'Opep estime que les marchés pétroliers mondiaux vont devenir excédentaires en 2022 avec une demande de pétrole appelée à augmenter de 3,1 millions de barils par jour (mbpj), soit 260 000 bpj de moins que la précédente prévision. Dans le même temps, elle réduit ses prévisions concernant la quantité de brut qu'elle devra pomper au troisième trimestre de 1,24 million de barils par jour, pour atteindre 28,27 millions de barils par jour (soit 570 000 barils par jour de moins que ce que les 13 membres du groupe ont pompé en juillet). Elle a laissé inchangée sa projection de croissance pour 2023, à 2,7 millions de bpj.

Des perspectives de croissance inexistantes pour 2022

La consommation de pétrole, qui s'est effondrée avec la pandémie de Covid-19, a rebondi et devrait dépasser cette année les niveaux de 2019. Toutefois, les prix élevés du brut et la crise sanitaire en Chine ont sapé les perspectives de croissance pour 2022. «Les fondamentaux du marché pétrolier mondial ont poursuivi leur forte reprise pour atteindre les niveaux d'avant le Covid-19 pendant la majeure partie du premier semestre, bien que des signes de ralentissement de la croissance économique mondiale et de la demande de pétrole soient apparus», a déclaré l'organisation dans son rapport.

En conséquence, l'Opep a abaissé sa prévision de croissance économique de 3,5% à 3,1% pour cette année et à 3,1% également pour 2023. «Il s'agit toutefois d'une croissance encore solide, si on la compare aux niveaux de croissance d'avant la pandémie, qui n'étaient que légèrement supérieurs à la moyenne et qui n'étaient pas grevés par les problèmes actuels potentiellement impactants», a indiqué l'Opep. «Par conséquent, il est évident qu'un important risque de baisse prévaut».

Des prévisions à contre-courant de celles de l'AIE

Le point de vue du cartel contraste avec celui de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a annoncé plus tôt dans la journée un relèvement de sa prévision de demande pour cette année de 380 000 barils par jour pour atteindre 2,1 millions de barils. La raison de cette divergence : L'Opep a augmenté ses projections relatives à l'offre hors Opep, qu'elle voit augmenter de 520 000 barils par jour.

L'Opep s'attend à une consommation moyenne de 99,93 mbpj au cours du trimestre. Pour l'année 2022, l'AIE prévoit de son côté une demande mondiale à 99,7 mbpj.

Avec Reuters (Alex Lawler, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)