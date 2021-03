Continental s'attend à une marge opérationnelle de 5% à 6% en 2021

L'équipementier automobile allemand s'attend cette année à ce que son chiffre d'affaires s'établisse entre 40,5 milliards et 42,5 milliards d'euros et vise une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6%.

Dans ses perspectives, Continental a intégré des dépenses logistiques supplémentaires d'environ 200 millions d'euros pour faire face aux difficultés dans la chaîne d'approvisionnement liées à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le groupe basé à Hanovre a également prévu des dépenses additionnelles de recherche et de développement entre 200 millions et 250 millions d'euros pour son activité "Autonomous Mobility and Safety", a-t-il indiqué dans un communiqué.

(Kirsti Knolle, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)