Contagiosité, variants… Premiers résultats positifs pour un vaccin nasal anti-Covid made in France

La recherche française continue de progresser dans la course aux vaccins contre le Covid. Biomap, une équipe mixte de recherche de l’Inrae et de l’Université de Tours Infectiologie et santé publique (ISP), a mis au point un candidat-vaccin à base de protéines virales et administrable par voie nasale. Les premiers résultats positifs obtenus enclenchent aujourd’hui un plan de marche vers le développement clinique de ce produit, qui serait unique en France.

La production de lots cliniques doit démarrer cet automne, avec le démarrage d’essais cliniques au second semestre 2022, et une ambition de mise sur le marché en 2023. Le sous-traitant pharmaceutique suédois Recipharm, impliqué dans l’accompagnement du projet, se serait « engagé à libérer une chaîne de production sur son site de Monts (Indre-et-Loire) si notre vaccin aboutit », indique à L'Usine Nouvelle Mathieu Epardaud, chargé de recherche de l’unité mixte de recherche et collaborateur au projet.

