Constellée d’acier inoxydable, la tour conçue par Frank Gehry surplombe Arles

© Fondation Luma/Adrian Deweerdt L'iconique bâtiment s'élève à 56 mètres de hauteur.

A Arles (Bouches-du-Rhône), les amateurs d’architecture auront reconnu, en levant la tête, la patte de Frank Gehry. L’architecte américano-canadien, qui a notamment dessiné la Fondation Louis Vuitton, à Paris, ou le musée Guggenheim de Bilbao (Brésil), et dont le style a même été starifié par Les Simpson, vient de signer une tour de 56 mètres de hauteur.

A l’occasion de son emménagement dans un parc laissé à l’abandon depuis 1984 et reconverti en campus culturel, la fondation Luma, spécialisée dans le soutien à la création contemporaine, a souhaité marquer l’entrée de ce lieu par un signal fort. 15 000 mètres carrés d’espaces intérieurs répartis sur douze étages, 24 000 mètres carrés de surface totale, 1 600 tonnes de structures métalliques, 1 500 tonnes d'armatures et 12 000 mètres cubes de béton, que l’on retrouve dans le noyau de la tour, caractérisent la tour.

L’acier inoxydable à l’honneur

8 300 mètres carrés de panneaux préfabriqués ont été construits pour la façade, constellée de 11 500 blocs inox. L’entreprise d’Alès (Gard) Citynox, œuvrant dans la métallerie, a assuré la fabrication de ces derniers en douze mois. “Chaque bloc est différent, tant dans ses dimensions que dans sa déformation, ce qui a nécessité de développer plusieurs procédés spécifiques innovants”, précise le fabricant, qui a profité du chantier pour concevoir un nouveau système d’accroche de plaques de béton, en forme de tripode.

“Ce bâtiment imaginé par Frank Gehry présente une façade torsadée ornée de briques en acier inoxydable. Ce matériau propre au travail de l’architecte, capte et restitue toutes les variations lumineuses du ciel et confère au bâtiment un aspect en perpétuel changement", indique la fondation Luma, qui évoque également un clin d’oeil à la touche picturale de Vincent Van Gogh pour justifier ce geste architectural. Ainsi, c’est un rappel aux arènes d’Arles qui est effectué pour présenter le Drum, un tambour de verre de 54 mètres de diamètre, oscillant entre 16 et 18 mètres de haut, composé de 670 tonnes de vitrages.

Un bâtiment construit sur une zone sismique

Trois halls d’exposition, une terrasse panoramique, un café-restaurant, un auditorium, des ateliers d’artistes, une bibliothèque, des espaces d’archives, des lieux dédiés à l’événementiel, des salles de séminaires ainsi que des bureaux trouvent place dans la tour.

Un système de traitement d’air composé de 12 centrales et conçu par l’Allemand FläktGroup, a été mis en place dans cet édifice construit sur une zone sismique, “avec des normes acoustiques drastiques, la nécessité d'une régulation de l’hygrométrie, des règles environnementales et une ventilation naturelle de la rotonde”. Le chantier, auquel a pris part Vinci Construction, avait débuté fin 2014. L’inauguration s’est déroulée courant juin.