Consolidation en vue à Wall Street, Powell en soutien en Europe

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait légèrement baisser jeudi à l'ouverture au lendemain d'une nette progression à la suite du discours jugé accommodant du président de la Réserve fédérale, qui continue à soutenir les actions européennes à la mi-séance. À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% à 6.752,61 à 12h07 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,77% et à Londres, le FTSE s'octroie 0,1%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,75%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,62% et le Stoxx 600 de 0,93%.

Les contrats à terme donnent un repli de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,03% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,11% pour le Nasdaq.

Mercredi, ces trois grands indices ont pris entre 2,2% et 4,4% après l'annonce par Jerome Powell d'un possible ralentissement du rythme de la remontée des taux de la Fed dès la réunion du 14 décembre.

L'ensemble des grands marchés mondiaux profite de cette déclaration: le Stoxx 600 a inscrit un pic de six mois et l'indice mondial MSCI évolue au plus haut depuis août.

"C'est absolument logique", a déclaré Olivier Marciot chez Unigestion. "Nous avons la confirmation que les banques centrales ne deviennent pas de plus en plus 'hawkish' et que l'inflation commence à ralentir."

Les acteurs du marché prendront d'ailleurs connaissance à 13h30 GMT de la mesure d'inflation la plus surveillée par la Fed, à savoir l'indice des prix à la consommation PCE, inclus dans les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis.

VALEURS EN EUROPE

La majorité des secteurs européens sont dans le vert et la plus forte progression revient à l'indice Stoxx de la technologie, après la hausse de plus de 4% du Nasdaq mercredi.

STMicroelectronics, Capgemini et Dassault Systèmes gagnent de 3,80% à 4,20%.

Le recul important des rendements des emprunts d'Etat est défavorable aux valeurs bancaires, dont l'indice européen cède 0,44%.

TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans amplifie son repli de la veille et, à 3,6016%, il évolue proche d'un creux de deux mois car les investisseurs réajustent leurs positions après les propos plus accommodants de Jerome Powell en matière de remontée de taux.

La tendance est similaire sur le marché européen où le rendement du Bund allemand à dix ans chute de 13 points de base à 1,818%. Son équivalent français cède également 13 points, à 2,282%

CHANGES

Le dollar cède du terrain face à un panier de grandes devises (-0,42%) et l'euro monte autour de 1,0439 dollar, confortant son rebond entamé la veille après le plus bas d'une semaine atteint à 1,0288.

PÉTROLE

Le marché du pétrole est en hausse, les investisseurs craignant que la réunion dimanche de l'Opep+ n'aboutisse à une réduction supplémentaire de l'offre. Les cours sont également soutenus par l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine.

Le Brent gagne 1,05% à 87,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,18% à 81,5 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)